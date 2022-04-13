AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı

13.04.2022 09:58
AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerle iftarda buluştu.

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerle iftarda buluştu.

Temel, bir restoranda düzenlenen yemekte, üniversite öğrencilerini iftar sofralarında buluşturarak aile ortamında bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Temel, "Şehrimizde misafir olan genç kardeşlerimizi, unutmamız mümkün değildi. Her ne kadar ailelerinden uzakta olsalar da Ak Parti Suluova İlçe Teşkilatı olarak şehrimizin misafirleri olan genç arkadaşlarımıza aile sıcaklığında bir ramazan ayı yaşatmak istiyoruz. Sıcak, huzurlu anne yemeği tadında olmasa da aile atmosferinde birlikte iftarlarımızı açtık." diye konuştu.

Yaklaşık 150 üniversite öğrencinin katıldığı iftar sonrası öğrenciler, Temel ve ilçe teşkilatına teşekkür ettiler.

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Mustafa Temel, AK Parti, Hisarcık, Suluova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Suluova İlçe Başkanı Temel üniversiteli gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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