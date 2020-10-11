AK Parti Suluova İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında 6. İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, parti binasında gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, yüzyıl önceki gibi şimdi de Türkiye düşmanlarının aynı planlarını uygulayarak dört koldan saldırdıklarını söyledi.

Bu saldırılara karşılık AK kadroların halkla bütünleşerek birlik ve beraberlik içinde ülkeyi savunmaya devam edeceğini ifade eden Çilez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yılmadan çalışacağız. AK Parti iktidarında ülkemizde ve bölgemizde çok büyük değişimler oldu. Bu büyük değişimin lideri Cumhurbaşkanımızdır. Ülke olarak 2023'e giderken başlattığımız hamleleri tamamına erdirmemiz lazım. 2023 yılındaki seçimleri başarıyla atlatırsak ve tekrar Cumhurbaşkanımızı seçersek artık ülkemizi kimse tutamaz. Çünkü onun liderliğindeki bir Türkiye dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldi. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkemizin güçlü olmasıyla alakalıdır. Ama bu güce Cumhurbaşkanımız ve teşkilatları inanıp çalışarak ve de milletimizin duaları ile erişti. Halkımızdan o gücü alan Cumhurbaşkanımız da bu gücü halkı için kullanıyor. Kongrelerimiz bittiğinde sahaya tam inerek el ele ve gönül gönüle ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışacağız."

Kongrelerde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Yusuf Demir ve Kadın Kolları Başkanlığına ise Ayşe Yılmaz oy birliğiyle seçildi.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, partililer ile vatandaşlar katıldı.