Son Dakika Haberleri: AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında bayramlaşma
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AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında bayramlaşma

1 saat önce

AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında bayramlaşma, System.String[]
AK Parti Suluova İlçe Teşkilatında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, parti binasında düzenlenen programda, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çilez, yenilenecek İstanbul seçimlerinin ülkenin geleceği adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, oy verirken seçmenlerin iyice muhakeme etmesini istedi.
Konunun ilçe ve veya il seçimi değil, Türkiye'nin 2023 vizyonu ve geleceği olduğuna işaret eden Çilez, şunları kaydetti:
"AK Parti hükümeti, Türkiye'ye 17 yılda çok büyük hizmet ve yatırımlar kazandırdı. Dünkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük fark var. Dünya genelinde artık söz sahibi bir ülke konumuna yükseldi. Geçmişte olduğu gibi çeşitli oyunlarla ve suni krizlerle ülke ekonomisini zayıflatarak AK Parti hükümetini düşürmek isteyenlere prim verilmemesi gerekir. İstanbul Belediyesi, rastgele bir adaya bırakılamaz. İstanbul Müslümanların göz bebeğidir ve çok daha büyük hizmetleri hak ediyor. Onun için İstanbul'daki yakınlarınızla iletişime geçerek seçimlerde sandığa gitmelerini ve AK Parti adayını desteklemelerini isteyin. İstanbul, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile dünyanın en önemli metropollerinden biri olacaktır."
Programa AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Suluova, AK Parti, Güncel
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