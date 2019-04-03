Son Dakika Haberleri: AK Parti Sungurlu'da Geçersiz Oylara İtiraz Etti

AK Parti Sungurlu'da Geçersiz Oylara İtiraz Etti

23 dakika önce

AK Parti Sungurlu'da geçersiz oylara itiraz etti İYİ Parti oyunu 8, Ak Parti ise 4 oy arttırdıÇORUM - AK Parti, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yerel seçimlerde geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

AK Parti Sungurlu'da geçersiz oylara itiraz etti
İYİ Parti oyunu 8, Ak Parti ise 4 oy arttırdı

ÇORUM - AK Parti, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yerel seçimlerde geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Yapılan itirazı değerlerinden İlçe Seçim Kurulu, 75 sandıkta 807 oyun yeniden sayılmasına karar verdi.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti'den seçime giren mevcut başkan Abdulkadir Şahiner kazanmıştı.
Kesin olmayan sonuçlara göre ilçe merkezinde 75 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 516'sını alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti adayı İlyas Özkan 8 bin 256, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu 2 bin 60 oy almıştı.
Yapılan sayımlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu tarafından 74 sandıkta geçersiz olan oyların tamamı yeniden sayıldı. Yapılan kontrol sonucu oy birliği ile 8 oy İYİ Parti'ye, 4 oy da Ak Parti'ye eklendi.
Bu sonuçlara göre Abdulkadir Şahiner 8 bin 516 olan oyunu 8 bin 524'e çıkardı. 8 bin 256 oy alan İlyas Özkan'ın oyu ise 8 bin 260'a çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:40 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Sungurlu, AK Parti, Yerel
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