AK Parti Sur İlçe Başkanlığına Davut Yıldız getirildi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucunda, Sur İlçe Başkanlığına Davut Yıldız getirildi.

AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat görevi Davut Yıldız'a devretti.

Devir teslim töreninde Yıldız'a mazbatasını takdim eden AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, yeni ilçe başkanına görevinde başarı diledi.

Aydın, Murat Unat'a da bugüne kadar göstermiş olduğu gayret ve katkıları için tüm teşkilat adına teşekkür etti.

Yıldız ise Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesine hayırlı hizmetler yapma gayreti içerisinde olacağını söyledi.

"AK Parti kuruluşundan bu yana ilçe yönetimlerinde görev alan yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle yönetimindekilerle Sur ilçemiz için çok çalışacağız." diyen Yıldız, demokrasinin vazgeçilmezi seçimler için hazırlıklar yapacaklarını belirtti.

Yıldız, kendisinden önce görev yapan Unat ve yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililer Yıldız'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.