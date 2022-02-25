AK Parti Sur İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Salgının ortaya çıkardığı bir takım problemler olduğunu belirten Eker, AK Parti hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşların sağlığını en iyi şekilde koruyacak tedbirleri aldığını kaydetti.

Türkiye genelinde yapılan modern hastanelerin salgın ile mücadele sürecinde Türkiye'yi diğer ülkelerin önüne geçirdiğini dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"Diyarbakır AK Parti'nin birçok alanda yaptığı hizmetlere ev sahibi oldu. Şu anda Diyarbakır'da bin yataklı yeni bir hastanenin çalışmaları başladı. Bin yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılıyor. Sağlık Bakanlığının kendi yatırım bütçesinden yapılıyor. Allah'ın izniyle Şehir Hastanesi 2023 yılında tamamlanacak. Seyrantepe'nin alt kısımda bir alan var. Orada yeni bir Şehir Hastanesi daha planlıyoruz. Onun çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımızla birlikte başlattık. Diyarbakır hizmet almaya devam ediyor, devam edecek."

Kentte Karacadağ'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmaları tamamlayacaklarını bildiren Eker, OSB'nin Diyarbakır için iş, AŞ ve istihdam demek olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'ın işsizliğin en yüksek olduğu iller arasında olmasının sebepleri olduğunu dile getiren Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK terör örgütü engellemeseydi şimdiye kadar biz bu sorunları çoktan çözmüş olurduk. Fakat her seferinde sabote ettiler, yakmaya, yıkmaya çalıştılar. Baraj yapılıyor saldırıyorlar, yol yapılıyor saldırıyorlar. Hep böyle yaptılar. Ama hamdolsun devlet onlarla her zamankinden çok daha fazla etkin mücadele ediyor. Bizim aşımıza, ekmeğimize göz koyanları tanıyacağız ve milletimize, işsiz kardeşlerimize bunları anlatacağız."

Toplantıda, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız da konuştu.

Toplantıya, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahsum Melikoğlu, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.