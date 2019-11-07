AK Parti Sürekli'den esnafa tam destek

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. ÖTV muafiyeti başta olmak üzere sorunları dinleyerek takipçisi olacağını ifade eden Sürekli, esnaf kredilerinde faizlerin düştüğü müjdesini de verdi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına bir ziyaret yaptı. Sürekli, Başkan Celil Anık ve esnafın sorunlarını dinledi. Anık, geçtiğimiz haziran ayında sona eren ÖTV muafiyetinin devam ettirilmesini istedi. İzmir'de 3 bine yakın taksicinin temsilcisi İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan araç fiyatları karşısında esnafın zor duruma düştüğünü dile getirerek, "En mütevazı aracın bile satış bedeli 110 bin TL oldu. Bu şartlarda araçları değiştirmek oldukça zor. Hükümetimizden bir defaya mahsus tanınan ÖTV muafiyetinin devam ettirilmesini bekliyoruz. Eğer ülkemizin ekonomik koşulları bunu mümkün kılmıyorsa yüzde 45 ÖTV oranının yüzde 15-20 bandına çekilmesine de razıyız; ayrıca ÖTV'de muafiyetin ya da indirimin çevre dostu hibrit araçları da kapsamasını istiyoruz. 31 Mart seçimi öncesinde bu yönde söz verilmişti. Bir diğer önemli sorunumuz ise havalimanlarına kayıtlı olmayan metropol ticari taksilerinin havalimanlarından yolcu almalarını yasaklayan Ulaştırma Bakanlığı genelgesi. Bu uygulama üyelerimizi mağdur ediyor, iptalini talep ediyoruz" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyerek, "Ne sorun varsa yanınızdayız. Kapımız da, tüm iletişim kanallarımız da esnafımıza sonuna kadar açık. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, ulaşım esnafının bir temsilcisi olarak partimizin il yönetiminde, esnaf komisyonumuzun da başkanı. Tüm bu yaptıklarımız Cumhurbaşkanımızın taksici esnafına verdiği önemin bir göstergesi ve sonucu. Burada bana iletilen tüm konuların da takipçisi olacağım, çözümü için çalışacağım" şeklinde konuştu.



Sürekli, esnafa can suyu olacak bir de müjde vererek, "Ekonomimizde yapısal iyileştirme sürecinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ekonomik dengeler düzeldikçe, bu iyileşme tabana yansıyacak. Bunun örneklerinden biri kredi faizlerinin düşmesi. Esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi faiz oranları yüzde 8'den yüzde 6'ya, banka komisyon oranı da yüzde 2'den yüzde 1'e düştü; geri ödeme vadesi de 48 aydan 60 aya çıktı. Esnafımız daha uygun koşullarda kredi kullanabilecek" diye konuştu. - İZMİR