Son Dakika Haberleri: Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor
Son Dakika Dünya Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor - Son Dakika Dünya

Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor

7 saat önce

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi

Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor, System.String[]

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı
2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Parti Suriyeliler çıkışı sonrası eski milletvekili Pelin Gündeş'i ihraç ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]