AK Parti Sürmene Belediye Başkan Adayı Rahmi Üstün, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı Rahmi Üstün, seçim çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti Sürmene Belediye Başkan adayı olan Rahmi Üstün seçim çalışmalarını Soğuksu Mahallesi'nde sürdürdü. Cumhur İttifakının ortak adayı olan Rahmi Üstün'e seçim çalışmalarında AK Parti Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Azioğlu ve yönetim kurulu, AK Parti Gençlik Kolları, belediye meclis adayları, AK Parti Kadın Kolları, MHP Sürmene İlçe Başkanı Hamit Küçükali ve yönetim kurulu üyeleri ile ülkü ocakları destek verdi. Soğuksu Mahallesine ziyarette bulunan Rahmi Üstün, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı. - TRABZON

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