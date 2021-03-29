AK Parti Suşehri İlçe Yönetimi, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından "Muhtarlarla istişare toplantısı" gerçekleştirildi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini belirtti.

Muhtarların çok önemli olduğunu vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Gerek köylerimiz gerekse mahallelerimizin dertleri ve sıkıntıları arasında köprü vazifesi yapan muhtarlarımız önemli bir görev ifa etmektedir. Bu nedenle, köylerimizin ve mahallerimizin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını görüşmek amacıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Taleplerini dinledik. Gereken sıkıntılarının çözülmesi amacıyla İl Genel Meclisi Üyesi arkadaşlarımız gerekli notlarını alarak Sivas'a ileteceklerini beyan etti. Sorunlarının çözüm noktasında bizlerde takipçisi olacağız."

Amaçlarının ilçe merkezi ve köylere kalıcı hizmetlerin getirilmesi olduğunu vurgulayan Uğurlu, bu çalışmaların el birliği içerisinde olması gerektiğini söyledi.