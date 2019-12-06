AK Parti Szöcüsü Çelik: Af konusunda görüşmelere açığız, infaz düzenlemesi için çalışmalar sürüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, af konusunda görüşmelere her zaman açık olduklarını ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Çelik "Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli arasında bir sıkıntı yok. Görüşüyorlar. Af için görüşmeler her zaman açıktır. Aynı hassasiyete biz de sahibiz. Cumhur ittifakı gücünü korumalıdır" sözlerini kullanarak AK Parti ve MHP'nin tekrar görüşeceğini vurguladı.