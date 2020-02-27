AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu - Son Dakika

AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü AK Parti Talas ilçe teşkilatında düzenlenen bir programla kutlandı.

AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü AK Parti Talas ilçe teşkilatında düzenlenen bir programla kutlandı. Bu doğrultuda hazırlanan video ilgiyle izlenirken günün sonunda pasta kesildi ve dualar edildi.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici'nin yanı sıra teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışır bir teşkilat olmak için çok çalışmak zorunda olduklarını ifade ederek, "Her zaman kendi kendime sorduğum bir soru var. Biz Cumhurbaşkanımızla hem içeride hem dışarıda övünüyoruz. Peki Recep Tayyip Erdoğan bizim neyimizle övünüyor? Ona yakışır bir partili olmak için, ona yakışır bir teşkilat olmak için çok çalışmalıyız. Nu mutlu ki dünyanın en baba liderinin evlatlarıyız, kardeşleriyiz. Bizim ona gönlümüzü verdiğimiz gibi Cenab-ı Allah da ona uzun ömür versin" dedi.


AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici de yaptığı kısa konuşmada AK Parti teşkilatında olmaktan duyduğu memnuniyete vurgu yaparak, "Gençliğimi onun gibi bir liderle geçirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Ayrıca bu teşkilatın içinde olmaktan dolayı da aynı gururu yaşıyorum. Rabbimden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uzun ömürler vermesini niyaz ediyorum" dedi.


Programda daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından hazırlanan video izlendi. Büyük beğeniyle izlenen video, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Program, dua edilmesi ve pasta kesimiyle son buldu. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Talas'ta 'Doğum Günü' Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]