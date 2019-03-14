Son Dakika Haberleri: AK Parti Tam Kadro Sahada

AK Parti Tam Kadro Sahada

18 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında tek yumruk oldu.

AK Parti Tam Kadro Sahada, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında tek yumruk oldu.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, seçim çalışmalarında partisinin tam kadrosuyla çarşı esnafını gezerek bez torba ve projelerini anlatan katalog dağıttı. 19 Mart Salı günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine de çarşı esnafını davet eden Şahin konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, "Kdz. Ereğli bu fırsatı tepmemeli. Böyle bir fırsat 100 yılda bir gelir. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşıladıktan sonra 31 Mart'ta da sandıkları patlattık mı bu iş tamamdır. Sonrasında emin olun Ereğli, Türkiye'de örnek gösterilen bir ilçe olacaktır." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'i Krallıktan Eden Karısının, Müstehcen Görüntüleri Ortaya Çıktı! Şenocak'tan İmamoğlu'na Anket Cevabı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Harekete Geçti: Momo'ya Karşı 8 Önlem AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız "Fetva Verildi" Deyip Ezan Okunurken Konuşmasına Devam Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Tam Kadro Sahada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]