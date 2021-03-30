AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Dağ: "Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" - Son Dakika

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Korona virüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığına atanan Hamza Dağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yerel medyanın sorunları da ele alındı. Yerel medyaya sahip çıkacaklarını belirten Hamza Dağ, "Yerel medya demokrasinin sigortasıdır. 15 Temmuz'da darbeye karşı durmuştur. Yerli ve millidir. Onlara sahip çıkacağız" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneğinin basın emekçilerinin Covid aşısı olması talebi ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından olumlu karşılandı. Hamza Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Korona virüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dağ, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını belirterek, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" diye konuştu. - ANKARA