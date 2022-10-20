Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

"Ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? Şifre bir gün önceki paylaşımında

Erdoğan elindeki makası gösterip "Altın mı?" diye sordu, Aliyev'in yanıtı bomba

Nikah masasında yapılacak şaka mı bu! Gelinin yüzü bir anda düştü

Ak Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu. Teklife göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İÇME VE KULLANMA SUYU GİDERLERİ DE KARŞILANACAK

Belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayacak. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan bu yasa tasarı, uzun süreden bu yana cemevleri tarafından talep ediliyordu.