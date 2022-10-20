Ak Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu. Teklife göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayacak. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan bu yasa tasarı, uzun süreden bu yana cemevleri tarafından talep ediliyordu.
Son Dakika › Güncel › Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu - Son Dakika