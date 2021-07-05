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AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız - Son Dakika

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

05.07.2021 14:30

Eski AK Partili Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etmiş, Bakanlık gündem yaratan iddiayı fotoğraflı bir paylaşımla yalanlamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın ardından bir mesaj da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. AK Partili Dağ, istifa iddialarına "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefinde olan ve uzun zamandır sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği öne sürülmüştü.

İSTİFA İDDİASINA İLK YALANLAMA BAKANLIK KAYNAKLARINDAN GELDİ

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş" ifadelerini kullanan İşbaşaran'ın iddiası büyük ses getirirken, istifa iddiasına ilk yalanlama İçişleri Bakanlığı kaynaklarından gelmişti.

İşte İşbaşaran'ın tartışma yaratan paylaşımı;

Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına AK Parti'den ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım;

Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddialarına bir yanıt da AK Parti'den: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

AK PARTİ'DEN BAKAN SOYLU İLE İLGİLİ İDDİAYA TEPKİ: GÜNE BİR YALAN İLE UYANDIK

Fotoğraflarda İçişleri Bakanı'nın istifa etmediği ve görevinin başında olduğu görülürken iddiaya AK Parti'den de ilk tepki geldi. İçişleri Bakanlığı'nın tweet'ini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Güne yeni bir YALAN ile uyandık, Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi, Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ, Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ" dedi.

İşte AK Partili Dağ'ın paylaşımı;

Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddialarına bir yanıt da AK Parti'den: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

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Son Dakika Politika AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız - Son Dakika


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