Son Dakika Haberleri: AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına Nevzat Çetin Geldi

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına Nevzat Çetin Geldi

51 dakika önce

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Nevzat Çetin, görevine başladı.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına Nevzat Çetin Geldi, System.String[]
AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Nevzat Çetin, görevine başladı.

AK Parti Tarsus eski İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından vekaleten görevi sürdürün Çetin, mazbatasını aldıktan sonra çalışmalarına başladı.

Çetin, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceğini belirtti.

Öncelikli hedeflerinin yerel seçimlerde Mersin'in tüm ilçelerinde seçimi kazanmak olduğunu aktaran Çetin, bunun için gece gündüz demeden çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:46 Kaynak: AA

İbrahim Gül, Nevzat Çetin, Tarsus, Güncel
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