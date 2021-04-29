AK Parti Taşova Gençlik Kolları, iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı - Son Dakika

AK Parti Taşova Gençlik Kolları Başkanı Emre Kavi, iftara yetişemeyen vatandaşlara evlerine giderken "merhaba" diyerek, hazırladıkları iftarlıkları verdiklerine dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek bu mübarek ramazan ayında tüm Müslüman aleminin tuttuğu oruçların Cenabı Allah'tan kabul olunmasını niyaz ediyorum." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan proje kapsamında içinde hurma, kek ve suyun bulunduğu iftarlıklar, iftardan kısa süre önce Amasya- Erzincan kara yolu Taşova kavşağında sürücülere ikram edildi.

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