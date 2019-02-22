Son Dakika Haberleri: AK Parti TBMM Başkan Adayı İçin Başvurdu

AK Parti TBMM Başkan Adayı İçin Başvurdu

44 dakika önce

IHAAW150458-SIY/22-02-2019- AK Parti TBMM Başkan adayı için başvurdu 22.02.2019 15: 04: 58 TSI NNNN.

AK Parti TBMM Başkan Adayı İçin Başvurdu, System.String[]
IHAAW150458-SIY/22-02-2019

- AK Parti TBMM Başkan adayı için başvurdu 22.02.2019 15: 04: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

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