AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan koronavirüs açıklaması

7 saat önce

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildirerek, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan koronavirüs açıklaması, System.String[]

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildirerek, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur." dedi.

Bostancı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insanlığın, koronavirüsle mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağını belirtti.

Hastalık taşıma kapasitesi ile insanoğluna ait her tür farkı eşitleyen koronavirüsle mücadelenin, yine her türlü farkı aşan ortak bir mücadeleyle yapılması gerektiğine işaret eden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların, insanlığın dışına düşeceğini vurguladı.

AK Parti'den 2020'de umreye yalnızca 5 milletvekilinin gittiğini, 4'ünün ocak ayında, 1'inin ise 23 Şubat'ta Türkiye'ye döndüğünü bildiren Bostancı, "Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz, Sağlık Bakanlığının kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclise döneceklerdir." ifadesini kullandı.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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