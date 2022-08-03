AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, İmranlı ilçesini ziyaret etti

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın İmranlı ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu ve il teşkilatından oluşan heyet ile İmranlı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Yılmaz ve beraberindekiler, AK Parti İmranlı İlçe Başkanı Ali Ürek ve İmranlı Belediye Başkanı Özkan Demir'i ziyaret ederek, yapılan hizmetler ile ilgili istişarelerde bulundu.?

Sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı da ziyaret eden Yılmaz, vatandaşların taleplerini dinledi.

Yılmaz ile beraberindeki partililer, ilçeye bağlı Ardıçalan, Uyanık, Karaboğaz ve Türkkeşlik köylerini ziyaret ederek, köy muhtarları ve vatandaşlarla da görüştü.