AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz ile Milletvekili Soluk, Ulaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz ile Milletvekili Soluk, Ulaş'ı ziyaret etti

14.08.2022 17:37
AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz ile Milletvekili Soluk, Ulaş'ı ziyaret etti

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Sivas Milletvekili Habip Soluk, Ulaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Sivas Milletvekili Habip Soluk, Ulaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler ilk olarak AK Parti Ulaş İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki bir lokantada düzenlenen programla başladı.

Programa, Yılmaz ve Soluk'un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Gencer, İl Teşkilatı Başkanı Seyit Yerlikaya, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Ulaş İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve ilçede 2002'den bugüne kadar görev yapan belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, ilçe başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Programın ardından ilçe merkezi ve semt pazarındaki esnaf ziyaret edildi.

Milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra Karacalar Sulama Birliği Başkanı Ramazan Demir'i ziyaret ederek ilçede yapımı devam eden gölet ve barajlarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Turan İlbey'i de makamında ziyaret eden Yılmaz ve Soluk, ilçede yapımı devam eden doğalgaz çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ulaş Ziraat Odası ziyaretinde ise oda başkanı Ziyaettin Gazioğlu, ilçede hasadı devam eden ürünlerin rekolteleriyle ilgili bilgi verdi.

İlçe programı, Baharözü, Karaşar köyleri ile Geven mezrasına yapılan ziyaretleriyle son buldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti TBMM Grup Başkanı Yılmaz ile Milletvekili Soluk, Ulaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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