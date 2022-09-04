AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 103 yıl önce ülkenin dört bir yanından millet temsilcilerinin katılımıyla yapılan Sivas Kongresi'nin, Cumhuriyet tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yılının kutlu olmasını temenni etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Sivas Kongresi'ne destek verenleri rahmetle andığını belirten Yılmaz, "103 yıl önce ülkemizin dört bir yanından millet temsilcilerinin katılımıyla yapılan Sivas Kongresi, Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir." dedi.

Milli Mücadele'nin kalbi ve karargahı Sivas'ta, milletin ortak iradesi olarak, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milli iradenin üstünlüğünün kabul edildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan 'milli iradeyi hakim kılmak, temel esastır' ilkesi, bugün de önemini koruyor. Milli irade, bin yıldır bu topraklarda yaşayan bu milletin tarihinden, kimliğinden, inancından, kültüründen beslenen bağımsız ve hür iradesidir. Sivas Kongresi'nin özü budur. Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi, Anadolu insanının başlatmış olduğu Milli Mücadele'ye ulusal bir nitelik kazandırmıştır. Bu kongrede ayrıca manda ya da herhangi bir devletin himayesi kesin bir dille reddedilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temelleri atılmıştır. Bu kongrede milleti temsil edecek bir temsil heyeti oluşturulmuş, Anadolu'da dağınık bir şekilde mücadele eden oluşumlar, hürriyet ve bağımsızlık ülküsü etrafında birleştirilmiştir. Sivas Kongresi, inanan bir milletin bir olduğunda, beraber olduğunda, her türlü zorluğu aşacağını göstermesi bakımından önemlidir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Sivas Kongresi kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlu olsun."