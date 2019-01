AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler bu yürüyüş esnasında özellikle de kaybetmeye değil hep Cumhur İttifakı olarak kazanmaya karar vermiş bir davayız, bir hareketiz. Bunu böyle bilmenizi istiyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler bu yürüyüş esnasında özellikle de kaybetmeye değil hep Cumhur İttifakı olarak kazanmaya karar vermiş bir davayız, bir hareketiz. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Onun için de aramızdaki bu bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin, kimse de kalkıp 'ben' diye hareket etmesin. Burada 'ben' yok, 'biz' var. Herkes buna uysun." dedi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde TBMM'yi yine yoğun bir gündem beklediğini söyledi.



Millete taahhüt ettikleri kanunların çıkarılması konusunda gerek komisyonlarda gerek Genel Kurulda milletvekillerine çok önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, her kurum gibi Meclisin itibarının da yaptığı işlere ve bu işlerin kalitesine bağlı olduğunu ifade etti.



Milletin beklentilerine cevap verecek bir Meclisin gerçek anlamda milli iradenin temsilcisi unvanını hak edebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birileri Meclisi çalıştırmamak, milli iradenin tecellisini engellemek için tüm güçleriyle çalışacaktır. Sizlere düşen, hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevapları vermek, onlara meydanın boş olmadığını göstermek hem de yasama sürecinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır." diye konuştu.



Her yerde olduğu gibi Mecliste de safların netleştiğini ifade eden Erdoğan, "Bir yanda AK Parti ve onunla ülkenin, milletin, devletin bekası konusunda birlikte yol yürüyen MHP ile yerli, milli duruş sahibi kesimler vardır. Diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve artık onunla aynı yolda yürüdüğü gün gibi aşikar hale gelen bölücü örgütün güdümündeki partiyle benzeri yapılar vardır. Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yerli, milli siyasetin karşılığının yüzde 100 olduğuna inandıklarını, aldıkları oy ile bu oran arasındaki farkın kendilerini, davalarını, hizmetlerini, hedeflerini, vizyonlarını anlatamadıkları kesimlerden oluştuğunu söyledi.



Erdoğan, "Oy alamadığımız seçmenleri, gönüllerine giremediğimiz, belki de bunun için henüz kendilerine ulaşamadığımız vatandaşlarımız olarak görüyoruz. Bunun için 31 Mart seçimleri sürecinde geçmişte kimin hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın milletimizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifade etmeliyiz. İşte bunun için hizmet siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz." dedi.



Şu ana kadar açıklamadıkları sadece 6 il veya büyükşehir adayı kaldığını dile getiren Erdoğan, ilçeleriyle birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını kendisinin, Denizli'yi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un, Sivas'ı da Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kamuoyuna tanıttığını hatırlattı.



Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat açıklayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu hafta sonu, Cuma'dan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek milletimizin huzuruna adaylarımızı çıkaracağız. Diğer illerimizin ilçeleriyle birlikte aday tanıtımlarını ise Genel Merkezden yapacağımız görevlendirmelerle hafta sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün Merkez Karar Yönetim Kurulunda arkadaşlarımıza görev dağılımlarını ifade edeceğiz, anlatacağız ve yarından itibaren arkadaşlarımız da illerimize hareket ederek illerimizde bu çalışmaları yürütecek ve adaylarımızın illerimizde tanıtımını yapacaklar. Tüm belediye başkan adaylarımızın şimdiden ülkemize, şehirlerimize, ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum."



-"Gizli kapaklı değil"



Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacakları iş birliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böylece siyasi tarihimizde ilk defa bir mahalli seçimde veya seçimlerde öyle gizli kapaklı değil, öyle kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla değil her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor. Burada bir şeyi çok açık, net söyleyeceğim; yapmış olduğumuz bu ittifak her şeyden önce tüm teşkilat mensuplarımızın, partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun, MYK'nın almış olduğu kararlara ve yapmış olduğumuz istişareler neticesinde verdiğimiz kararlara saygı duymasını özellikle rica ediyorum. Sizler belki işin bir yanından olaylara bakabilirsiniz. Bizler ise enine boyuna istişaresini yapıyor ve kararlarımızı da ona göre veriyoruz. Herhalde bizler bu yürüyüş esnasında özellikle de kaybetmeye değil hep Cumhur İttifakı olarak kazanmaya karar vermiş bir davayız, bir hareketiz. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Onun için de aramızdaki bu bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin, kimse de kalkıp 'ben' diye hareket etmesin. Burada 'ben' yok, 'biz' var. Herkes buna uysun."



Erdoğan, aday tanıtım toplantılarında ittifakta destekleyecekleri MHP adaylarına da kendi adaylarıyla sahnede yer verdiklerine, onları da millete ilan ettiklerine dikkati çekerek, "Rabbim bizleri çıktığımız bu yolda mahcup etmesin." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart akşamı bu yoldan zaferle çıkacağına inandığını vurgulayarak, "Karşımızda malum Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' benim ifademle de 'illet ittifakı' var. Bunlara karşı inşallah zaferimizi ilan edeceğiz ve vatanseverliğin, milliyetperverliğin ne olduğunu yerelde de göstereceğiz. İktidarıyla yereliyle omuz omuza, el ele bir yürüyüş ve ülkemizin değişiminde de inşallah bu sürecin çok çok hayırlı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Bugün Türk siyasetinin en önemli sorununun ana muhalefet olduğunu ifade eden Erdoğan, "Daha doğrusu sorun ana muhalefetin iktidara talip bir siyasi organizasyon gibi değil de marjinal bir örgüt gibi davranıyor olmasıdır. Bu partinin teşkilatları içinde özellikle da seçmenleri arasında elbette ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen pek çok kişi vardır. Yerli ve milli duruş sahibi CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum ki bugün CHP yönetimi maalesef cumhuriyetçilikle de halkçılıkla da demokrasiyle de tarihimizle de kültürümüzle de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin eline geçmiştir." dedi.



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Ersoy: Sinemada Hasılat Payı, Vergiler Çıktıktan Sonra Eşit Bölünecek

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde