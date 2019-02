AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur, faiz, enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur, faiz, enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bilindiği gibi bu ekonomik dalgalanma, ülkemizin kendi gerçeklerinden kaynaklanan değil. Türkiye, ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Tıpkı terör örgütlerinin saldırıları gibi... Bu saldırı dalgasını da ülkemiz, kısa sürede etkisiz hale getirmiştir." dedi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, değer üreten şehirlerde, kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirileceğini belirtti.



Milletin yönetimini emanet edeceği AK Parti'li belediyelerde değer üreten yapılaşmaların, ister istemez kendisindeki değerle alıcısını bulacağını vurgulayan Erdoğan, "İbadethanesiyle, okuluyla, sağlığıyla, millet kıraathanesiyle, millet bahçeleriyle tüm bunlarla beraber bir yapılanmayla buralar değer üretir hale gelmiş olacak. 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz. Şimdiden ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Mahalli İdareler Seçimleri için 55 günün kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu süre içerisinde tüm belediye başkan adaylarının, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek isimlerin, milletvekilleri ve tüm teşkilat üyelerinin "belediyecilik denince akla AK Parti'nin geldiğini" sokakta halka enine boyuna anlatması gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, "94 ruhu"nun da vatandaşa anlatılmasını isteyerek, şöyle konuştu:



"Biz 1994'te belediyecilikte bu ülkede nasıl bir devrim gerçekleştirdik? Öncesinde ve ondan sonra devam eden süreçte... Bunları anlatacağız. İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da, Malatya'da, Erzurum'da neler yaptık, bunları anlatacağız. Biz eserlerimizle konuşacağız. Hayal değil, gerçekleri anlatacağız. Bizim karşımızdakiler ne anlatacak? Yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. Onun için biz yaptıklarımızla konuşacağız. İnanın ilk defa oy kullanacak genç evlatlarımızın birçoğu, nerede neler yapıldı, haberleri yok. Bilsinler, ona göre de oylarını kullanırken, 'Ben böyle bir belediyecilik arıyordum. İşte bunu buldum.' dedirtelim."



Ekonomik gelişmeler



Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdiğinin ortada olduğunu dile getiren Erdoğan, kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara kadar çıkartıldığını vurguladı. Şu anda kişi başına düşen milli gelirde biraz düşüş olduğunu dile getiren Erdoğan, bugün de milletin önde gelen sıkıntılarının başında ekonomik konuların yer aldığını bildiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur, faiz, enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bilindiği gibi bu ekonomik dalgalanma, ülkemizin kendi gerçeklerinden kaynaklanan değil. Türkiye, ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Tıpkı terör örgütlerinin saldırıları gibi... Bu saldırı dalgasını da ülkemiz, kısa sürede etkisiz hale getirmiştir." dedi.



Ekonomideki kayıpların terör gibi can kaybı değil, para kaybı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Atalarımız, 'Cana geleceğine mala gelsin.' derler. Biz de ağustos ayından beri yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın, milletimizin günlük hayatı üzerindeki olumsuzluklarını azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız." şeklinde konuştu.



Fiyatı dövize bağlı olduğu için faturaları yükselten doğalgaz ve elektrikte yıl başından itibaren yüzde 10 indirime gidildiğini anımsatan Erdoğan, bunların, her evin olmazsa olmaz ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.



Erdoğan, "Dikkat edin, muhataplarımız, muarızlarımız bunları konuşuyorlar mı? Neyi konuşuyor? Çarşı pazardaki domatesi, biberi... Harcamaya baktığınız zaman hangisinin daha yüksek olduğu ortada." dedi.



Akaryakıt fiyatlarını, milletin ödeyeceği faturayı, kamunun gelirinden fedakarlık ederek karşılayacak özel bir formülle belli bir düzeyde tuttuklarını dile getiren Erdoğan, asgari ücreti 1603 liradan 2020 liraya yükselterek yüzde 26 düzeyinde çok önemli bir artış gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Erdoğan, aynı şekilde işçi, memur ve emekli maaşlarındaki artışları da bu gelişmeleri göz önünde tutarak yaptıklarını belirtti.



"Yaklaşık 2,5 milyon işsize iş imkanı taahhüdünü aldık"



Enflasyonla mücadele kampanyası kapsamında gerek vergi indirimiyle gerek gönüllü katılımla milletin alım gücünü yükseltmeye çalıştıklarını anlatan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



"Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları, bu yılı ve hatta kimi alanlarda daha sonraki yılları kapsayacak şekilde uzattık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir gider dengesini kuracak, ağustos ayında yaşadığımız durum benzeri sıkıntıların önüne geçecek çok önemli adımlar attık. Kısa bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde, tüm oda, borsa temsilcileri ile bir araya geldik. Orada yaptığımız konuşmayla birlikte tüm illerdeki sanayi ve ticaret odası ile borsadan taahhütler aldık. Aldığımız taahhütler, yaklaşık 2,5 milyon işsize iş imkanıydı. İnşallah bu yıl içinde, bu tür işsizleri de almak suretiyle, işsizlere iş imkanı sağlamış olduk. Bunun adımlarını attık."



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz

Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı