AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, akademisyenlerimizin, medya mensuplarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz. Sonuçları da inşallah milletimizle paylaşacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin bizatihi kendisi tarafından kurulan bir parti olarak 17 yıllık iktidarında 81 vilayetin ve 82 milyon insanın her birine ulaşan, etraflıca bunu kapsayan hizmetlere imza attığını belirtti.

"Bizim dünyamızda ayrımcılık, ötekileştirme, insanları küçümseme, ülkeyi bölgelere, kökene, meşrebe göre haritalandırma anlayışına kesinlikle yer yoktur." diyen Erdoğan, çoklukta birliğe inandıkları gibi birliksiz çokluk olmayacağına da kani olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafla kucaklama olmaz, icraatla olur ve bunu biz yaptık. İşte Güneydoğu işte Doğu Anadolu... Buralarda parti olarak kim vardı? Malum partinin dışında hep oralarda da biz olduk. Bugün de varız inşallah yarın da olacağız." mesajını verdi.

Farklılıkları zenginlik olarak görerek milletin tüm fertlerini harekete geçirmeyi başarmaları sayesinde Türkiye'yi büyüttüklerini, güçlendirdiklerini ve zenginleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar ülkeye kazandırdıkları her hizmetten, her yatırımdan istisnasız tüm vatandaşların istifade ettiğini belirtti.

Birilerinin, "Kürtlere yönelik çok daha farklı imkanlar getirmek" şeklinde tweetler attığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz neyi getirmedik ki? Bunlar da göz var ama görmüyor. Ben bunlara tavsiye ediyorum, gidin şu Güneydoğu'yu bir gezin. Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Diyarbakır'ı, Siirt'i, Mardin'i gezin. Buraların acaba 10 yıl önceki durumuyla şu andaki durumu nedir, gidin ve yerinde görün. Birileri orada okullarımızı, camilerimizi yakarken, yıkarken; evlerin altından tüneller açarak oralarda kendilerine göre terör estirirken bütün bu alanları bu terör saldırılarından kurtaran kim oldu? Okullarımızı yeniden ayağa kaldıran kim oldu? Camilerimizi yeniden inşa ederek halkımızın hizmetine sunan kim oldu? Bütün yolları alt ve üstyapısıyla yapan kim oldu? Biz olduk. Eğer biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık bizden öncekiler gibi hiç oralara uğramazdık. Ama biz uğradık. Niye? Çünkü bu vatan bizim. 780 bin kilometrekare ile bu vatan bizim. Buralarda ayrım yapılamaz."

Erdoğan, 82 milyon vatandaşı kucakladıklarını, kardeş edindiklerini, her yere de bu hizmeti götürdüklerini, götürmeye de devam edeceklerini ifade ederek, gelecek dönemde yine istisnasız her insanın günlük hayatına dokunacak, işini kolaylaştıracak, refah seviyesini yükseltecek işlere öncelik vereceklerini bildirdi.

Hiçbir ayrımcılık yapmadan her kökenden, her bölgeden, her meşrepten, her görüşten kişiyle gönül köprülerini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Erdoğan, kendilerine bir adım yaklaşana koşarak gideceklerini, milletin işaret ettiği yere doğru yürüyeceklerini, milletin kendilerinden talebini yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

"Yüz yılda bir gelecek fırsatları geçmişteki örnekleri gibi kaçırmayacağız"

"Medyanın manşetlerine göre değil, milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemize dayatılan yollara sapma kolaylığına kapılmak yerine zor da olsa kendi hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemde toplumların önüne belki de yüz yılda bir gelecek fırsatları geçmişteki örnekleri gibi kaçırmayacak, mutlaka değerlendireceğiz. Türkiye'nin son 17 yılda yaptığı reformları, projeleri, yatırımları, hizmetleri birer başlangıç kabul ederek daha büyüklerini gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Mesaimizi, milletimizi bezdiren faydasız siyasi çalışmalarda harcamak yerine, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için kullanmakta kararlıyız."

Vatandaşlara hizmet etmek için halis niyetle harekete geçen herkesin yol arkadaşı olacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması için fikri, birikimi çabası olan herkesin yanında yer alacaklarını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük-küçük demeden, az-çok demeden, sıradan-sıra dışı demeden her olumlu girişime nasıl destek verdiysek bundan sonra da destek vereceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu ülkenin tüm fertlerini daha iyi bir hayata kavuşturmak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm imkanları seferber edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete aşığız. Sevginin çözemeyeceği düğüm, aşkın aşamayacağı engel yoktur. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok."

- Yeni yönetim sistemine yönelik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dün birinci yıl dönümüne ulaşılan 24 Haziran seçimleriyle birlikte tarihinin en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla milletimizin bu sistemi kabullendiğini, ülkemizin de uyum sağladığını görüyorum.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, akademisyenlerimizin, medya mensuplarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz. Sonuçları da inşallah milletimizle paylaşacağız. Bir kere daha milletimize yeni yönetim sistemimize verdiği destek için şükranlarımı ifade ediyorum."

