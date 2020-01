AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin bu dönemde attığı adımların, ortaya koyduğu iradenin, giriştiği mücadelenin gelecek yarım asrı, hatta bir asrı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen asra damgasını vuran küresel sistemin, tüm bölgeleri ve ülkeleri içine alacak şekilde temelinden sarsıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de iç politika-dış politika ayrımlarının ortadan kalkmış olmasıdır. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, her şeyin birbirini etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle şu ana kadar bizi hedeflerimizden kopartacak bir felaketle karşılaşmadık. Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler ama hamdolsun başaramadılar. Başka bir ülkenin başına gelse asla altından kalkamayacağı nice badireyi, milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik."

Bölgede, Türkiye'yi dışarıda bırakmaya, hakkını ve hukukunu gasbetmeye yönelik her oyunu çok daha büyük hamlelerle boşa çıkarmayı sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Suriye'den Libya'ya kadar Türkiye sınırları dışında attıkları adımların ülke güvenliği ve çıkarlarını korumaya, dostların ve kardeşlerin mağduriyetini engellemeye yönelik olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihinin hiçbir döneminde sömürge, katliam, zulüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma lekesi bulunmayan bir millet olarak, bize yakışan tavır ne ise onu ortaya koyuyor, onu sergiliyoruz." dedi.

Askeri güç kullanımının adeta açık artırmaya çıkarıldığı bir dönemde böyle bir duruş sergilemenin de kolay olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çocuk, kadın demeden milyonlarca masumun hayatının milyar dolarlar karşılığında pazara çıkartıldığı bu utanç tablosundan Türkiye, haysiyet sembolü olarak ayrışmıştır. Bunun için hem Suriye'de hem Libya'da hem de Irak'ta son dönemdeki gelişmelerle tarihimizin, medeniyetimizin, ahlakımızın ve elbette ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız.

Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır. Türkiye'nin güvenliğinin Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın, Balkanlar'ın, Kafkasya'nın güvenliğinden geçtiğinden hala anlamamış olanlara diyecek bir sözümüz bulunmuyor. Ama hamdolsun milletimiz bu gerçeği görüyor ve bizi destekliyor."

Bahçeli ve Baykal'a teşekkür

Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, izledikleri politikaya verdiği güçlü destek için şahsı ve millet adına teşekkür etti.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya konusunda gösterdiği "devlet adamı" tavrı için ayrıca teşekkür eden Erdoğan, "Daha dün, 'Doğu Akdeniz'de herkes var, Türkiye yok.' diyen birileri bugün ülkemizin Doğu Akdeniz'de attığı adımlara karşı çıkıyorsa da işte böyle vicdanlı siyasetçiler, yapılan işin hakkını maalesef ancak teslim edebiliyor." dedi.

"Külliyeye giden CHP'li" veya "Putin İstanbul Havalimanı'na inemedi" yalanına sarıldıkları kadar ülkenin menfaatlerine sahip çıkmayanları da millete havale ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz milli politikalara destek olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Tarih, bu kritik dönemde kimin nerede durduğunu, kimin ülkenin ve milletin bekası için fedakarlık yaptığını, kimin de zalimlerin ve hainlerin safında yer aldığını kaydediyor. Evlatlarımıza bırakacağımız en şerefli miras, hiç şüphesiz verdiğimiz işte bu destansı mücadeledir. Bundan bir asır önce de milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi verirken birileri manda peşinde, birileri Sevr güzellemesi yapıyor, birileri işgalcilere yaltaklanıyordu. İstiklal Harbimize Kafkaslar'dan Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a kadar dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz imkanlarıyla ve dualarıyla destek verirken ülkemizde birileri yine küçük hesaplar peşinde koşuyordu. Sonuçta kazanan millet oldu, kazanan istiklal aşkı oldu. İnşallah gelecekte bugünler anlatırken, saflar aynı netlikte ortaya konulacak, ülke ve millet için çalışanlar hayırla yad edilirken ötekiler de hak ettikleri yere kaydedilecektir."

(Sürecek)