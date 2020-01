AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan malum parti ile tiyatro izliyor. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların yavrularını da omuz omuza yürüdüklerin kaçırdı. Niye gidemiyorsun? Onların böyle bir derdi, sıkıntısı yok. Onlar sadece katillerle, zalimlerle omuz omuza yürürler." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti faaliyetlerini ihmal etmediklerini belirterek, "Bizim en büyük gücümüz milletimizle olan gönül bağımızdır. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan 82 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmamız gerekiyor. Her bir vatandaşımıza davamızı, icraatlarımızı ve hedeflerimizi anlatmadıkça, partideki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmiş olamayız." diye konuştu.

"Partimizdeki hiçbir görev, kimsenin tapulu malı değildir"

"Kapısını çalmadığımız, gönlüne giremediğimiz her vatandaşımız bizim eksiğimizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, seferberlik ruhuyla kesintisiz çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Ancak bu şekilde AK Parti'nin milletin partisi olma vasfını güçlendirebileceklerini vurgulayan Erdoğan, "Partimizdeki hiçbir görev, kimsenin tapulu malı değildir. Her birimiz, milletimize hizmet etmek için bize emanet edilmiş görevlerimizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır." ifadesini kullandı.

Siyasette görev üstelenecek yeni kadroları yetiştirme sorumluluğunun kendilerine düştüğünü, AK Parti Siyaset Akademisini bunun için kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Akademide 18 dönemde eğitim gören 74 bin kişi arasında genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı, il başkanlığı görevlerinde bulunanlar olduğuna işaret etti.

Kapılarının, ülkesine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyen her yaştan, her görüşten, her eğilimden vatandaşa açık olduğunu belirten Erdoğan, Akademiye kayıtların dün başladığını, 27 Ocak'a kadar süreceğini bildirdi.

Eğitimlerin 2 ay süreceğini, akademisyenler ve tecrübeli siyasetçilerin, birikimleriyle katılımcıların zihinlerinde yeni ufuklar açmaya çalışacağını dile getiren Erdoğan, Akademinin sloganının "Siyaset akademide başlar, Türkiye'nin geleceğinde yerini al" olarak belirlendiğini aktardı.

Erdoğan, bu eğitim vesilesiyle amaçlarının aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Milletimizle birlikte inanarak, emek harcayarak, geçmişi bilerek, geleceğe bakarak, engeller karşısında yılmayarak azimle hedefimize kilitleneceğiz. Aşkla çalışanın yorulmayacağını bilerek, yol arkadaşlarımızla tek yumruk olarak, kalbimizin rehberliğine güvenerek, aklımızla hareket ederek yeni zaferlere koşacağız. İnancın olduğu yerde umudun tükenmeyeceği, imanın olduğu yerde imkanın bitmeyeceğini unutmadan kendimiz, ailemiz, ülkemiz, tüm kardeşlerimiz için hep birlikte inandığımız yolda yürüyeceğiz. Bin yıldır ortak vatanımız olan bu toprakları korumak için bugüne kadar çok mücadele ettik, çok kan döktük, çok şehit verdik. Şair ne diyor? 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz, millet olarak bu toprakları kanımızla yoğurarak vatan yaptık. Bugün de arkalarında envai çeşit gücün bulunduğu terör örgütlerine karşı aynı hassasiyetle vatanımızı savunuyor, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkıyoruz. Bölücü terör örgütü 35 yılı aşkın süredir askerimizin, polisimizin, korucumuzun, öğretmenizin, din görevlimizin, en çok da Kürt kardeşlerimizin kanını dökerek varlığını sürdürdü."

Baskıyla, tehditle dağa çıkardığı binlerce Kürt gencinin katilinin de terör örgütü olduğunun altını çizen Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri evlatlarına kavuşmak için yaktıkları ışıkla, terör örgütünün işte bu karanlık yüzünü ifşa ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu CHP'li siyasetçilerin izlemeye gitmesini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakıyorsunuz ki ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Kimin eserini orada canlandırıyorlar? Şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a da beraber yürümemişler miydi? Şimdi de işte diyordu ya 'tiyatro' diye, sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa, çık Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların yavrularını dağa, omuz omuza, dirsek temasında yürüdükleri kaçırdı. Hadi git oraya. Niye gidemiyorsun? Git. Böyle bir şeyi yapamaz. Onların böyle bir derdi, sıkıntısı yok. Onlar sadece katillerle, zalimlerle beraber omuz omuza yürürler."

Terör örgütünün sadece sınır içinde değil, sınır dışında da vahşete devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ana muhalefetin başıysa onları savunuyor. Teröristler çukur eylemleri sırasında etek giyip yüzlerine yemeni takarak saklanmışlardı. Barış Pınarı Harekatı başladığında ise korkakların ne olduğunu bir daha gördük. Operasyon alanı dışındaki sınır şehirlerimize Suriye topraklarından attıkları bombalarla gösterdiler." dedi.

Şehit Demir'in kızı Gülay'ın getirdiği çiçek

Güvenlik güçlerinin ve Suriye Milli Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainlerin sivilleri hedef aldığını ifade eden Erdoğan, "Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi. Önümde gördüğünüz şu saksı, onun kabrindeki topraktan alınmış, bu saksı yapılmış. Kızı da bana bunu getirdi." diye konuştu.

Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'i kürsüye davet eden Erdoğan, "Esnaf olan Mehmet kardeşimiz, sınır ötesinden atılan bir havan mermisiyle yaralananlara yardım ederken, ikinci havan mermisinin hedefi olmuş ve şehadet mertebesine erişmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Şirin Demir'in, şehadetinden bir süre önce kızı Gülay'a bir çiçek hediye ettiğini anlatan Erdoğan, "Gülay kızımıza babası şu ifadeyi kullanmış, Gülay da bana bunu söyleyince 'Burada bir dervişlik yatıyor' demiştim. O ifade de çok anlamlıydı. 'Yarası olmayanın yari olmaz.' Gülay kızımızın bir baba yarası var. Ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden yüzlerce kardeşi de var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlanırken partililer tarafından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Gülay Demir'in, 81 ilden aldığı topraklara babasının mezarından getirdiği toprağı da ilave ederek bu çiçeği hediye ettiğini aktaran Erdoğan, Gülay'a babasının "Bu ülkenin her yeri senin memleketin. Vatanına, bayrağına sahip çık." diye nasihat ettiğini anlattı. Erdoğan, "Şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en mutena köşesine yerleştirdik." ifadesini kullandı.

Gazilerin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntıları çözecek yasal düzenlemelerin en kısa sürede Meclise geleceğini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından kuruluşuna karar verdiğimiz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de oluşturuldu. Şehit yakınları ile gazilerimizin, aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. İnşallah bundan sonra şehit yakınlarımız ve gazilerimizle, ailelerine verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yürütülecek." bilgisini verdi.

Gülay Demir: "Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanları oluyor"

Erdoğan, konuşmasının ardından kürsüyü Gülay Demir'e bıraktı.

Toplantıya kabul edildiği için teşekkür eden Demir, "Babam ve diğer tüm şehit ve gazilerimiz üzerine söylenecek o kadar söz var ki ama burada ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup, boynu bükük kalacak. Kürt çocukları üzerinden tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar." diye konuştu.

Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızı olduğunu ifade eden Gülay Demir, 81 ilin toprağının memleketi olduğunu söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyorum. Ben babamdan birçok şey öğrendim. Yaram var ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler de var. Teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. Gücü kendinden almayı öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da bir insanın canını almak kadar günah olduğunu ben yine babamdan öğrendim. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına, babalarının ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Zalimler için yaşasın cehennem diyerek yolumuza gayretle devam edeceğiz. Bu güzel çiçeği de aynı şekilde saklamaya devam edeceğim." dedi.

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Grup toplantısının ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İYİ Partiden, Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu Saadet Partisinden, Osmaniye Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

Öte yandan AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında Bağımsız Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile Bağımsız Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her hafta grup toplantılarımızda bu katılımlar devam edecek. Şu anda liste kabarık, kesinleşmeden açıklamayı doğru bulmuyorum. Listemizde şu anda kesinleşenlerin durumları belli. Mümkün oldukça Salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz. Bu heyecanı beraber yaşayacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda..." ifadelerini kullandı.

(Bitti)