AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salondaki sinevizyonda Filistin'in 1947 yılından bugüne değişen haritalarını göstererek "Filistin toprakları 1947'li yıllarda neydi, bugün ne? Şimdi oraya bakacağız. 1947 öncesi haritayı görüyorsunuz." diye konuştu.

Filistin topraklarının 1947 öncesindeki durumunu gösteren haritaya dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda yapılmak istenen ne? Filistin topraklarının bu halini İsrail toprakları haline getirmek istiyor. Haritayı bir ezberleyelim. Hep birlikte ezberletelim. Televizyonda bizi izleyenler bunu ezberlesin. Şu anda yapmak istedikleri İsrail'i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. İşte şu anda Filistin için düşünülen bu." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir vicdansızlık var." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vicdani olmayan, insani olmayan bir adım atılıyor. Şimdi tabii bu Birleşmiş Milletlere de gelecek. Birleşmiş Milletlerde de bunun tartışmalarını yapacağız. O ayrı mesele. Fakat kendileri de zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz, Nancy Pelosi el sıkmıyor. O, onun elini sıkmıyor. Verilen konuşma metnini Pelosi, bütün milletin huzurunda yırtıyor, atıyor. Böyle... Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Bakınız, 1947'de de Birlemiş Milletlerin taksim planı var. (Haritayı göstererek) Orada da Kudüs, Gazze yeşil olanlar. Kırmızı olanlar da.... Ne yapalım, Birleşmiş Milletlerin yaptığı taksimat bu. İsrail'e oraları vermiş. 67'de Filistin çok daha küçülüyor. Görüldüğü gibi yeşil olan kısım Filistin, ufacık da bir yer Gazze. Geliyoruz şimdi düşünülene, işte bunun adı sözde barış planı yani işgal planı. Bu işgal planında da görüldüğü gibi adeta Filistin hiç yok, küçük noktalar itibarıyla Gazze ve onun dışındaki bütün her yer sözde İsrail. Böyle bir noktaya geliniyor."

"Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor"

Konuşmasına ara veren Erdoğan, partililere Kudüs ile ilgili bir video izletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olacak" açıklamalarıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzyılın anlaşması, ne anlaşması ya bu bir işgal projesidir" sözleriyle devam eden videoda, Filistin'in yıllar içinde değişen haritalarına yer verildi ve Erdoğan'ın "Kudüs kırmızı çizgimizdir" sözleri yer buldu.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradan soruyorum, akıl vicdan ve ahlak sahibi hangi kimse bu vahşete rıza gösterebilir. Tam 70 yıldır evlerine kavuşma hasretiyle bekleyen Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını söylüyor bu plan. Kendi topraklarına dönemeyecekler. Ürdün'de ise orada kalacak. Lübnan'da ise Lübnan'da kalacak. Diğer yerlerde, neredeyse orada kalacak. Yani kendi topraklarına bir daha dönemeyecek. Bunlar birer şagil, bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesine kim içine sindirebilir? Bırakın Müslümanları böylesi bir işgal planının Hristiyanlar ve aklıselim sahibi Museviler için bile... Ortodoks Museviler araçların önüne yattılar. Direniyorlar. Sayılarının şu kadar olması önemli değil ama o yürek bana göre önemli. Aynı gün ben Türkiye'deki Hahambaşı'nı ve cemaatin liderini beş kişilik bir heyet olarak burada kabul ettim. Niye, bizde düşmanlık, kin, nefret yok. Ama bunların her yerinden nefret akıyor, kin akıyor. Bunların eli savunmasız kadınlara, çocuklara kalkıyor. Yerlerde süründürüyorlar. Bunları ekranlarda hep birlikte izliyoruz. Bunlar bu denli insanlıktan nasibin almamış olan tiplerdir."

Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasbetme anlamına gelecek bu planı hemen reddettiklerini ve tepki koyduklarını hatırlatan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas Lideri İsmail Heniyye ile İstanbul'da yüz yüze görüşerek Filistinlilerin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

"Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız"

Türkiye'nin güçlü tepkisinin, plana destek açıklaması yapan kimi Arap ülkelerini de tavır değişikliğine zorladığını kaydeden Erdoğan, "Şu anda maalesef Amerika, gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Daha da ileri, Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu kesinlikle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de kadınların direnişi karşısında en az onların direnişi kadar dik durulması gerektiğini belirterek "Bunu başarmamız lazım. Çok büyük paraları, silahları olabilir. Nükleer başlıklı silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz; 'Nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık' diyor." dedi.

"Gün sessizliğe bürünme değil, Filistin davasına sahip çıkma günüdür"

Planla ilgili ikircikli ifadeler kullanan kimi devletlerin de kamuoyundan gelen tepkiler karşısında farklı bir tutum almaya başladıklarını dile getiren Erdoğan, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının aldığı kararları olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade etti.

Çıkarları veya korkuları yüzünden Kudüs'ü gasbetme girişimlerine sessiz kalanları tarihin asla affetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Gün sessizliğe bürünme değil, Filistin davasına ve Kudüs-ü Şerife sahip çıkma günüdür. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum; Kudüs davası, tüm Müslümanların davasıdır, onurudur, namusudur. Kudüs, aynı zamanda üç semavi dinin de mukaddes beldesidir. Kudüs'ün nevi şahsına münhasır bu özelliklerini dikkate almayan hiçbir girişimin hangi ambalajla pazarlanırsa pazarlansın başarı şansı yoktur. Hele hele Filistin'in ve Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını ellerinden almaya yönelik teşebbüslerin tamamı hezimete uğramaya mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır. Filistinli kardeşlerimizin razı olmadığı bir plana asla destek vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zulme rıza göstermeyecek, 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bitişik ve bağımsız bir Filistin devletini savunmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)