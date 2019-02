AK Parti TBMM Grup Toplantısı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz." dedi.



Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıllık birikimine, icraatlarına, hizmetlerine sahip çıkacaklarını, her fırsatta örneklerle, rakamlarla, bunları anlatacaklarını söyledi.



Hatta belediyecilik söz konusu olduğunda, bu takvimi 1994 yılından başlatacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin ve şehirlerin nereden alıp nereye getirildiğini, her fırsatta ifade edeceklerini dile getirdi.



Erdoğan, "Bunun yanında tevazuyla, samimiyetle, gayretle milletimizin hizmetine talip olduğumuzu ortaya koyacağız. Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, grupçuluğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, şehirlerimizin geleceğiyle ilgili hayallerimizi, planlarımızı, projelerimizi milletimize ifade edeceğiz." diye konuştu.



İnsana ve tüm canlılara, çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka, vicdana uygun şehircilik anlayışıyla, belediyeleri nasıl yönetileceğini milletle paylaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, seçim manifestosunda tüm bu hususları 11 başlık altında açıkladıklarını hatırlattı.



"Et tekraru ahsen velev kane yüzseksen" diyen Erdoğan, bunları tekrar etmek istediğini söyledi.



-"Altyapı ve ulaşım sorunları kökten çözülecek"



"Önümüzdeki dönemde AK Parti belediyeciliğinde şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Birilerinin siparişi üzerine değil. Gereği neyse adaletli bir şekilde bu planlar hazırlanacak." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde kökten çözülecek. Atık su kanallarından tutunuz içme suyu, yağmur suyu, bütün bunlara varıncaya kadar bunları enine boyuna tekrar elden geçirilerek inşallah bir adımı atacağız.



Kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre, gönüllük esasına göre yapılacak. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil. Şu anda büyükşehirlerimizin, Ankara, İstanbul, İzmir, bu noktada devasa ihtiyaçlarının olduğunu çok açık, net gördük, biliyoruz. Dolayısıyla halkımızla el ele vermek suretiyle bunu çözmemiz lazım.



Şimdi İzmir'de bir Karabağlar için 'burası çok güzel bir yer' diyebilir miyiz? Burada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Benim orada yaşayan vatandaşlarımızın insanca, modern bir şehirde yaşama hakkı yok mu? Ama bugüne kadar gelenler, buna çanak tuttular ve şu hale göz yumdular. Aynı şey Ankara'mız, İstanbul'umuz için geçerli. İstanbul'umuzda da Küçük Armutlu rezalet, berbat. Şimdi oralarda bu adımları atıyoruz. Tabii bu tür yerlerde bir de terör yaygınlaşıyor. Bunlara fırsat veremeyiz. Modern bir şehircilik anlayışıyla bu adımları atarsak vatandaşlarımız bizimle el ele vermek suretiyle, onlar da bize yardımcı olacaklar, bizler de onlara yardımcı olmak suretiyle, inşallah bu şehirleşme anlayışını hakim kılacağız.



Benzersiz şehirler anlayışıyla, şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Tarihiyle gerçekten uyumlu şehircilik anlayışı. Bunun yanında akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları, insanlarımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı ve cansız tüm varlıklar ile uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek, doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak."



"İnanın yan dairedeki ölüyor, haberleri yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatay şehirleşmeyle tabiat ile bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"50 kat, 60 kat, bu tür binalarda, soruyorum, yaşayanların birbirinden haberi var mı? Komşuluk hukuku diye bir şey var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor, haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi? Biz sokağımızda, karşımızdaki komşularımız Müşerref teyze, Suat teyze, ben kirlendiğim zaman onlar beni alır, çünkü sokakta oynuyoruz, çamur, öyle şimdi ki gibi değil sokaklar, alıyor beni yıkıyor, giydiriyor, anneme teslim ediyor. Aynı şekide, rahmetli annem onların çocuklarını alıyor, yıkıyor, o da onları teslim ediyor. Komşuluk böyleydi. Böyle birbirimize muhabbetimiz, sevgimiz vardı. Çocuklar arasındaki hukuk da böyleydi. Ama şimdi bu dev rezidanslarda veya dev binalarda, kulelerde, çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hayır. Hepsi birer kibir abidesi. Birbirleriyle zaten görüşmek, tanışmak, konuşmak, böyle bir şey yok. Onun için özellikle, TOKİ başta olmak üzere, yatay şehirleşme anlayışıyla, oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz, geliştireceğiz ve böylece bu kültür bize tarihimizi, medeniyetimizi de anlatacak."



Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararların orada yaşayanlarla birlikte alınacağına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhtarlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir araya gelinerek kararların beraberce verileceğini söyledi.



Erdoğan, "Dolayısıyla ne yapılıyor ne ediliyor, bundan oradaki muhtarlar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, haberdar olacak ve adımlar ona göre atılmış olacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle, belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak." diye konuştu.



