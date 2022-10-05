AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin önüne yeni projelerle çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız' - Son Dakika
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