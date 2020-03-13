AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak

6 saat önce

AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı gelecek hafta yapılmayacak, System.String[]

AK Parti Grup Toplantısı'nın gelecek hafta yapılmayacağı bildirildi.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, gelecek hafta yapılmayacak. Gelecek haftadan sonra yapılması halinde ise grup toplantılarına ziyaretçi de alınmayacak.

Ayrıca, grup toplantıları yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamaları istendi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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