AK Parti TBMM Grup toplantısı - "Şehitler Tepesi boş kalmayacak" sinevizyon gösterimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti TBMM Grup toplantısı - 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak' sinevizyon gösterimi - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup toplantısı - "Şehitler Tepesi boş kalmayacak" sinevizyon gösterimi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

AK Parti TBMM Grup toplantısı - Şehitler Tepesi boş kalmayacak sinevizyon gösterimi

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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