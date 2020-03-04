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AK Parti TBMM Grup toplantısı - "Şehitler Tepesi boş kalmayacak" sinevizyon gösterimi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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