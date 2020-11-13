AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli

13.11.2020 18:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye'de özgürce, can güvenliği sağlanmış bir şekilde hayatını sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye'de özgürce, can güvenliği sağlanmış bir şekilde hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Canikli, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye'nin AK Parti iktidarları öncesi IMF ile yapılan ağır anlaşmalar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

Göreve gelen hükümetlerin hiçbirinin, Türkiye'yi sömürdüğünü düşündükleri IMF'yi gönderemediğini vurgulayan Canikli, "Rahmetli Ecevit iki hükümet kurdu 1977-78 yıllarında. O niyetle geldi fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar IMF ile imzaladığı en ağır standby anlaşmasını yapmak zorunda kaldı. Ne için? Kredi alabilmek için. Çünkü Türkiye en temel ihtiyaçlarını karşılamak için dövize sahip değil. Dövizin olduğu yer IMF. IMF de bu dövizi verirken tamamen kendi şartlarını dikte ettiriyor." diye konuştu.

Canikli, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları göreve gelene kadar hiç kimsenin IMF'ye olan bağımlılığı ortadan kaldıracak politikalar üretemediğine işaret etti.

Erdoğan önderliğindeki hareketin, IMF'den ya da benzer uluslararası finans kuruluşlarından borç almak zorunda kalmadan ülkeyi ayakları üzerinde durur hale getirdiğini ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"Ve ülkeyi onların uzmanları değil bu milletin evlatları yönetmeye başladı. Halen de öyle. Bir gün Meclis konuşmalarımdan birinde şunu söylemiştim; özellikle CHP'ye, 'Siz yıllarca böyle dediniz. Yani IMFyi göndermekle Türkiye'nin bağımsızlığa kavuşmasını eşanlamlı olarak kabul ettiniz. ve sizin desteklediğiniz siyasiler iktidara geldiler ama hiçbir tanesi bunu başaramadı. Bu ülkeyi bu anlamda özgürleştiremediler hayalini kurduğunuz hayalini kurduğunuz meydanlarda ifade ettiğiniz o ülkenin özgürleştirilmesini yapamadılar.' O zaman Cumhurbaşkanımız başbakan hükümet sıralarında oturuyor. 'Bu sizin hayallerinizi sizin hedeflerinizi sizin rüyalarınızı Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Yani bu ülkeyi bağımsız kılan bağımsız hale getiren o bağımlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanımız. Bir teşekkür etmeniz gerekmez mi?' dedim."

Canikli, göreve geldikleri günden itibaren ekonomik bağımsızlığı uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.

Bunu bugün herkesin gördüğünü anlatan Canikli, "Aradaki farkı görmek için aslında iki zaman dilimi arasındaki olaylara bakmak gerekiyor. Yine rahmetli Ecevitin iktidarında döviz yok ülkede. İlaç dahil Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyi satın alamıyor, hatta rahmetli Ecevit Suudi Arabistan'dan kredili olarak borç alarak bir tanker petrol satın almak istedi ama alamadı, vermediler, bir tanker petrol düşünün. Kredibilitesini düşünün ülkenin. Ülkenin itibarının ne kadar diplerde yerlerde olduğunu düşünün." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin terör saldırılarında yüzlerce insanını kaybettiğinin altını çizen Canikli, "Türkiye ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan çok ciddi saldırılarla karşı karşıya ve onları bertaraf etmek için gereken her şeyi yapıyoruz elhamdülillah. Çok da iyi bir noktadayız." dedi.

"Türkiye şu anda tarihinde hiç olmadığı kadar siyasi olarak, askeri olarak ağırlığını ortaya koymuştur, mührünü vurmuştur ve vurmaya da devam edecektir." diyen Canikli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç kimse de bunu engelleyemez Allah'ın izniyle. Kervan yola çıkmıştır. Milletimizin ve mazlum milletlerin duasıyla yoluna devam ediyor. Suriye'de, Doğu Akdeniz'de şimdi Kıbrıs'ta ve Libya'da, Irak'ta, temel hedefi bu ülkenin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tür saldırılara organizasyonlara gereken her türlü cevabı veriyoruz elhamdulillah. Şu anda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu topraklarda özgürce, can güvenliği sağlanmış bir şekilde hayatını sürdürüyor."

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli
AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli
AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli
AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli

Tekirdağ, AK Parti, Ekonomi, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi - Nurettin Canikli - Son Dakika


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