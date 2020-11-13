AK Parti Tekirdağ 7. Olağan Kongresi - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan Kongresi

13.11.2020 17:09
AK Parti Tekirdağ 7. Olağan Kongresi, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ programına katılım gösterdiğini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ programına katılım gösterdiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililerle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ettiklerini ve Edirne'deki çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktaran İba, "Cumhurbaşkanımıza teşkilat çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Tüm hemşehrilerimize iletmek üzere selamını aldık." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tekirdağ 7. Olağan Kongresi - Son Dakika


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