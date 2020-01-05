Ak Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Oğuz'dan Rektör Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Ak Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Burak Kağan Oğuz ve beraberindekiler Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Oğuz'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, "Üniversite olarak gençlerin idealleri bizim için çok değerli. Ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bakımından siz değerli gençlerimizin çalışmaları ve sorumlulukları her şeyden kıymetlidir." ifadelerini kullandı.