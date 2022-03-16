AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan, TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan, TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret

16.03.2022 15:23
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan'dan, TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette, üniversitenin mevcut durumu, faaliyetleri ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgiler verdi.

Üniversitenin sağlık hizmeti alanında başarılı ve yenilikçi hizmetler sunduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Her alanda öncü ve yenilikçi bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılı Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılı olması dolayısıyla ayrı bir anlam taşıyor. Üniversitenin köklü geçmişine yakışır şekilde fark ve değer yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi hem kent hem de bölgesi için önemli bir değere sahip."

Özcan da TÜ'nün bulunduğu kent ve bölgesi için önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Üniversitenin başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulunan Özcan, "Trakya Üniversitesinin 40. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. 42 bin öğrencimizin bulunduğu üniversitemizde yapılacak tüm çalışmaların ülkemizin geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Mestan Özcan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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