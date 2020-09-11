AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ İl Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kağan Oğuz, Tekirdağ Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının Türkiye'de genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu söyledi.

Oğuz, Türkiye'de gün geçtikçe halkın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler, modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulduğunu ifade ederek, "Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmam hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır." dedi.

İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Bizler AK Parti Tekirdağ Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmam-Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

Oğuz ve beraberindekiler daha sonra Tekirdağ Adliyesi'nde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.