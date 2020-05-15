AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit... - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: "Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel:

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum. Ama bunu söylerken de hiçbir zaman rağbete kapılmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işi çözecek olanlar yine bizleriz." dedi.


AK Parti heyetiyle Edirne ve Tekirdağ ziyaretlerinde bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, çiftçi kuruluşu başkanlarıyla bir araya geldiği Malkara Ziraat Odası ziyareti sonrası vatandaşları sevindiren bir açıklamada bulundu. İHA'ya konuşan milletvekili Mustafa Yel, "Çiftçiliğin merkezi olan Malkara ilçesini ziyaret ettik. Malkara'da çiftçi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla toplantı yaptık. Çiftçilerimizin bizden olan taleplerini dinledik. Biz de bu talepleri not aldık. İnşallah başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yetkililere bildirerek, sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle baharın böylesine hissedildiği bu güzel ortamda çiftçilerimize bol ve bereketli hayırlı ürünler diliyorum" dedi.


"Bu beladan kurtulacağız"


Covid-19 tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade Yel, "Vaka sayısı gün geçtikçe düşüşe geçiyor. En kısa sürede ikili ve tekli hanelerle birlikte ben Haziran ayı içerisinde bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit ediyorum. Ama bunu söylerken de hiçbir zaman rağbete kapılmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu işi çözecek olanlar yine bizleriz. Bizler sosyal mesafemizi koruduğumuz zaman bu Covıd-19 virüsünü görmediğimiz halde görmüş gibi davranırsak, bu beladan kurtulacağımıza ben canı gönülden inanıyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Milletvekili, AK Parti, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel: 'Haziran ayında bu virüs belasından kurtulacağımızı ümit... - Son Dakika

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