AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı - Son Dakika
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı

17.03.2022 10:30
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel mesajında, mübarek üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili'nin Müslümanların Allah'a kul olmanın idraki içerisinde günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlar olduğunu bildiren Yel, şunları kaydetti:

"Bu geceyi fırsat bilerek yaratana, yaratılmışlara karşı görev ve sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirip, aramızdaki sevgi-saygı bağını dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili hemşehrilerim olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm insanlığa rahmet, mağfiret, sevgi, huzur, barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, kandil mesajı yayımladı - Son Dakika
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