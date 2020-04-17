AK Parti Tekirdağ milletvekilleri toplantıya video konferansla katıldı - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, video konferansla, Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kovid-19'a karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Milletvekilleri Yel ve Koncagül de salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca milletvekilleri, Meclis'ten geçen infaz yasası ile YÖK Kanunu'nda değişikleri içeren yasayı detaylarıyla anlattı.

Toplantı, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin'in ilçede yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.