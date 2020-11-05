AK Parti Tepebaşı İl Başkanı Çizmelioğlu DAK'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İzmir'deki depreminde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek olan Dorlion Arama Kurtarma Derneği'ni (DAK) ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DAK üyeleri depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede çalışmalarına başladı.

Çok sayıda vakaya müdahale eden dernek üyeleri enkaz altında kalan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Gösterdikleri bu mücadele için AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri DAK ekibine yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'i yıkımla etkileyen afet sonrası DAK Derneği üyelerinin müdahalelere dahil olduğunu anımsatan Çizmelioğlu, "Büyük özveriyle arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. 3 vatandaşımızı sağ olarak enkazdan çıkaran tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

DAK ekibi ülkemizde ve şehrimizdeki afet durumlarına intikal etme noktasında büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.