AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine çöp konteyneri eleştirisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine çöp konteyneri eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine çöp konteyneri eleştirisi

6 saat önce

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesinin ev ve iş yerlerine 15 gün içinde çöp konteyneri alınması yönünde gönderdiği tebligatları eleştirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine çöp konteyneri eleştirisi, System.String[]

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesinin ev ve iş yerlerine 15 gün içinde çöp konteyneri alınması yönünde gönderdiği tebligatları eleştirdi.

Belediye önünde partililerle açıklama yapan Çizmelioğlu, Tepebaşı ilçesinde yaşayan vatandaşların evlerine ve iş yerlerine belediye tarafından 15 gün içinde çöp konteyneri alması gerektiği ve almayanların cezalandırılacağı yönünde yazılar gönderildiğini söyledi.

Son yıllarda Tepebaşı Belediyesi bütçesinin iyi yönetilmediğini savunan Çizmelioğlu, şöyle konuştu:

"Borç batağına girmiş durumdalar ancak bütçenin ve kaynakların, doğru ve etkin kullanılması gerekirken, bunu yapmadan, bedelini vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar. 'Çöp toplasın, altyapı yapsın' diye, merkezi hükümetten gelen paraları, vatandaşları şehir şehir gezdirmeye, eğlendirmeye harcayan Tepebaşı Belediyesi, çöp konteynerlerinin parasını ise vatandaşa ödetiyor. Buna izin veremeyiz. Eğer çöp konteynerlerini, vatandaş kendi parasıyla alacaksa, belediye niye var? Böyle bir uygulama kabul edilemez. Tepebaşı Belediyesi bir an önce bu yanlıştan vazgeçmelidir.

Biz buna razı değiliz. Gerçekten Tepebaşı Belediyesinin çöp konteynerini alacak parası kalmamışsa, işte bizler, belediyeye bu çöp konteynerlerini bağışlıyoruz.

Yeter ki vatandaşımızı mağdur etmesinler."

Partililer, belediyenin önüne üç çöp konteyneri bırakarak basın açıklamasını sonlandırdı.

AK Parti, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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