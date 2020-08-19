AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine tepki - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesinin personeline eksik maaş yatırdığı iddiası üzerine açıklamada bulundu.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devletin ve hükümetin vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm konusunda elinden geleni yaptığını belirterek, birçok belediyenin binlerce kişiye hem hizmet hem de sosyal anlamda elini uzattığını kaydetti.

Tepebaşı Belediyesini personel maaşları konusunda eleştiren Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Konu ile ilgili belediye çalışanlarının isyanları bize kadar ulaştı ve bu konuda çağrı yapma ihtiyacı hasıl oldu. Kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük haklarının zamanında ve öncelikli olarak ödenmesi yasal bir zorunluluktur.

Bu yasal zorunluluğu hiçe sayan ve alın terinin bedelini ödemeyen Tepebaşı Belediyesindeki görevli, acaba kendi maaşı içinde aynı uygulamayı gerçekleştirdi mi? Hakkını arayan personele nasıl bir izahatta bulundu? Büyük bir çekinceyle bize başvuran ve aylardır özlük haklarını alamadıklarının yanında birde yarım maaş ile nasıl bir zorluk yaşadığını anlatan kardeşimizi dinlerken bizler hicap duyduk."

Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesinin kendi personelini zorluk içinde bırakmasının kabullenilemez bir durum olduğunu kaydetti.