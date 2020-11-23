AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu'ndan CHP'li Dalgıç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İlçe Başkanı Dalgıç'ın askıdan ekmek alan vatandaşları siyasi görüşleri üzerinden değerlendirdiğini savundu.

AK Parti'den her zaman onur ve gurur duyduklarını belirten Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Tepebaşı Belediyesinin yaptığı haberlerde AŞ evlerinden günlük 130 kişiye yemek ulaştırdığı söylenmişti. Demek oluyor ki bu vatandaşların gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıkları değil, siyasi görüşleri önem arz ediyor. Hükümetimizin başlattığı yardımların hiçbir görüş, din ve ırk ayrımı yapılmadan gerçekleştirdiğini pandemi döneminde de gördük. Fakat muhalefet partisinin ilçe belediyesi ve ilçe başkanı vatandaşın görüşüne göre sınıflandırmayı kendilerine yakıştırıyor. Anayasamıza aykırı, insanları sınıflandıran, gafletle dolu söyleminden sonra ilçe başkanlığından istifa etmesi ve kamuoyundan özür dilemesi kaçınılmazdır."