AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu Ramazan Bayramı mesajı yayınladı - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Çizmelioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"11 ayın sultanı mübarek Ramazan Şerif'i iftar programlarımız, hane, esnaf ziyaretlerimiz ve erzak, pide dağıtımlarımızla beraber hemşehrilerimizle bir arada olarak idrak ettik. Rahmet, mağfiret ve beraberlik ayı olan Ramazan-ı Şerif'i şimdi uğurluyoruz. Birlikteliğin, mutluluğun, sevgi ve saygının paylaşıldığı; kardeşlik, dostluk duygularının pekiştiği bu güzel günlerimizi pandemi nedeni ile ayrı geçirmek zorunda kalmıştık. Bu bayramı, özlediğimiz eski bayramlardaki gibi ailelerimiz, sevdiklerimizle beraber doya doya geçirmeniz dileği ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, nice bayramlara mutluluk ve sağlıkla erişmenizi dilerim."