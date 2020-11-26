AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması

26.11.2020 14:25
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin defalarca ilçenin sokaklarında yaşanan çöp sorununa çözüm bulmasını ve çözüm yollarını göstermeleri sonucunda bir adım attığını bildirdi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin defalarca ilçenin sokaklarında yaşanan çöp sorununa çözüm bulmasını ve çözüm yollarını göstermeleri sonucunda bir adım attığını bildirdi.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesi tarafından sokaklara çöp konteynırı koymaya başlanmasının, uzun zamandır çöp sorunu yaşanan ilçedeki vatandaşların memnuniyetini kazandığını kaydetti.

Konteynır sorununu daha önce birçok kez dile getirdiklerini ifade eden Çizmelioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tepebaşı Belediyesi, defalarca ilçemizin sokaklarında yaşanan çöp sorununa çözüm bulmasını ve çözüm yollarını göstermemiz sonucunda bir adım attı. Son günlerde merkez mahallelere çöp konteynırları sokaklara konmaya başladı. Gördük ki isteyince oluyormuş ve vatandaşa hizmet yapılıyormuş. Peki şimdiye kadar yapılmamasının sebebi nedir? İlla ki her sorumluluğunu defalarca dile getirmemiz mi gerekiyor? Gördük ki akıl yaşta değil baştadır, aklın yolu birdir. Söylediklerimiz karşılık bulmuş ve Belediye Başkanımız çağrımıza kulak vermiş. İlçede yaşayan vatandaşlarımız adına erdemliği bilerek teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Sorunu gelişen teknoloji ile çözüme ulaştırılması gerektiğini savunan Çizmelioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Fakat madem bu sorunu çözüme ulaştırmak istediniz, neden gelişen teknolojiyi kullanmayı red ederek, örnekleriyle size sunduğumuz yer altı sistemini düşünmediniz? Hani yıllardır konteynırların hijyen koşullarına uygun olmadığını savunuyordunuz. Şimdi pandemi zamanında hijyeni yoksayarak yine kestirmeden gitmeyi tercih ediyorsunuz. Bizler her zaman vatandaşlarımızın menfaatine olacak her durumu dile getirmeye, gerçek belediyecilik hizmetlerinin herkesin hakkı olduğunu savunmaya devam edeceğiz. Darısı merkez, kırsal tüm mahallelerimize yer altı çöp konteynırlarına."

AK Parti, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu Açıklaması - Son Dakika


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