AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, 222 öğrenci ve velileriyle bir araya geldi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'nun 222 öğrenci ve velileriyle bir araya geldiği bildirildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Çizmelioğlu ve beraberindeki partililerin, 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim hayatına başlayacak 222 öğrenci ile bir araya gelerek, okul döneminde kullanmaları için kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketleri öğrencilere hediye ettiği kaydedildi.

Çizmelioğlu, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Bir toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi eğitimdir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok eğitim imkanları sunabilirsek yarınlarımız da bir o kadar güçlü ve müreffeh olacaktır. Bu anlamda devletimizin tüm eğitim kurumları düşünen, araştıran, analiz eden, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerleri benimsemiş, sosyal, üretken ve yaratıcı, bilgi ve iletişim çağının gerektirdiği özellikleri taşıyan insanı yetiştirme gayreti içerisindedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için de devletimiz bütün imkanları seferber etmektedir. Bu vesile ile bir kez daha 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim, öğretim yılında bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum."