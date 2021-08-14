AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı aşure ikram etti - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsmet İnönü Caddesi Edikoop Market önündeki aşure dağıtımına, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Eskişehir İl Koordinatörü Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunun altını çizdi.

1500 kişiye aşure ikram ettiklerini belirten Çizmelioğlu, "Muharrem ayı vesilesiyle halkımıza aşure ikramında bulunduk. Tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ediyoruz. Bu ay, Allah'ın rahmetine erişmek için önemli bir fırsattır. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. Bu vesileyle hemşerilerimize muharrem aşı dağıttık. Rabbim kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.