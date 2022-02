AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı bir gecede 222 ev ziyaretinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, ev ziyaretlerinde bulunduğu bildirildi.

Partinin Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, bir gecede 222 ev ziyareti gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 sebebi ile insanların aileleriyle bile görüşmeleri azalmışken, AK Parti üyelerinin kapılarını çalması hal ve hatırlarını sorarak ziyaret gerçekleştirmesi ve en önemlisi değerli hemşehrilerimizin unutulmadıklarının hatırlatılmasından çok memnuniyet duyduklarını gördük, yaşadık. Pandemi süreci bizleri evlerimize kapattı. Ancak bizler bu sürecin sonunda tekrar sahalar döneceğimizi bilerek birçok proje geliştirdik. Bir akşamda 222 ev ziyareti bunlardan sadece bir tanesiydi. İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız ve üç kademe Tepebaşı İlçe Teşkilatımızın katılımı ile eşsiz bir akşam yaşadık. Aldığımız geri dönüşler bizler için çok kıymetli. Her biri titizlikle değerlendirilerek, gereken ne ise yapılacak ve takipçisi olacağız. İlerleyen zamanlarda hemşehrilerimizin nelerden şikayetçi olduklarını, çöp, çamur içinde kaldıkları için ne zorluklar yaşadıklarını ve daha nicesini düzeltilmesi adına dile getireceğiz. Biliyorum ki daha önceki programlarımız gibi bu da birçok teşkilata örnek olacaktır. Saha çalışmalarımıza bu projemiz ile başladık ve diğerlerini de peş peşe gerçekleştireceğiz. Bir akşamda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu ve çok güzel geri dönüşler aldığımız için her zaman olduğu gibi bir gün değil her gün sahada olmaya devam edeceğiz."